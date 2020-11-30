Какая налоговая инспекция самая адекватная?

Какую налоговую выбрать для становления на учет? А какую выбирать ни в коем случае не стоит? Собираем мнения подписчиков по Москве.

Вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера».

«Нужен совет. Какая налоговая самая адекватная?».

Правда, автор не написала регион. Кто-то в комментариях пишет, что раз не спрашивают регион — значит Москва. От этого и отталкиваются остальные прокомментировавшие.

Кто-то сразу написал, что «никакая». А кто-то шутит:

«Кремлевская. Там можно вообще ничего не платить».

Кто-то указывает 46-ю, которая юрлица и ИП регистрирует:

«7746 — они даже на проверки не ездят».

Еще пишут про Сомали, Кипр и Папуа-Новую Гвинею. Или из Оксенфурта вселенной Ведьмака. Но это все тоже из разряда несерьезного.

А если серьезно, кто-то предлагает подойти к вопросу наоборот, и указать те, в которые вот совсем не стоит:

«Если идти от противного:2, 5, 4, 20, 22, 31, 34 — эти не рекомендуется. А также Химки, Видное».

Тут целый ворох добавлений:

29-ую забыли. Самые упоротые.

29-я, хуже еще не встречала. Даже жалобы в 7700 (УФНС) на них не действуют.

ИФНС № 15 — жуть. ИФНС — № 17 нормально.

26-я — неадекват.

Дальше еще пишут, какие нормальные, а какие нет:

«17-я по личному опыту, и 18-я по отзывам знакомых».

Кто-то еще по МО добавили пару инспекций:

«Из своего опыта скажу, что адекватная 31 по Москве, 5009 Домодедово и в Королеве нормальная».

И еще ворох добавлений:

51 тоже норм;

3 👍 контактные, всё спокойно разъясняют;

6 на Тульской...👍;

16, 17 вроде адекватные;

18 норм;

33;

Налоговая адекватная, если вы адекватны 😆 а без шуток то 1, 18, 3 одни из;

28, 29 — жуткие!!!!

По моему опыту паршивые: 2, 22,15, 34, 5, 20;

15 — это страшный ужас🙄 С 16ой последнее время стало тяжело.

А резюмируем еще вот каким комментарием:

«1, 2, 8, 14, 16, 17 и 33 — нормальные 26 и 29 — не простые, 26-я трубки не берет вообще, дозвониться невозможно в принципе, стоит автомат, который отправляет на федеральный номер налоговой, оттуда тоже сами операторы дозвониться не могут. В 4 разных отдела если что. Нигде не встречал такой клиентоориентированности».

Из всего этого потока информации по названным несколько раз, можно сделать вывод по адекватности или неадекватности инспекции.

А вот комментарий по критериям адекватности:

«Что считать адекватностью? Вариант 1. Фокусированы на крупняке. Если маленькие, ответов не допросишься, но зато и сами не лезут с вопросами. Либо Вариант 2. Отзывчивые, но держат руку на пульсе, можно ожидать запросы на разъяснения».

Коллеги, а вы как думаете, существует ли адекватная ИФНС? Или это чисто субъективное мнение?