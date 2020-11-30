По словам Пескова, дополнительных мер поддержки для малого и среднего бизнеса пока не планируют

Пресс-секретарь Путина рассказал, что на данный момент о дополнительных мерах поддержки для малого и среднего бизнеса речи не идет.

Об этом пишут «РИА Новости»

Набор мер поддержки, как напомнил Песков, уже был сформулирован и реализован. В настоящий момент экономика не закрывается, «она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание: так организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику».

«Дальше какие-то меры уже будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые нужно только в пакете рассматривать. Сейчас не идет речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другая, весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун», — отметил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях возникнет необходимость нового пакета мер поддержки, Песков сказал:

«Правительство находится в постоянном диалоге с организациями, которые представляют малый и средний бизнес. В рамках этого диалога уже формулируются какие-то потребности», — ответил Песков.