Как списать брендированную продукцию, которую клиентам и партнерам на Новый год дарить будут?

Новый год уже скоро, и конечно же у бухгалтеров вопрос. Как списывать новогодние подарки для партнеров компании — брендированные блокноты, ручки, календари и прочие.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, в преддверии новогодних расходов. Как списываете брендированную продукцию (ежедневники, календари)? Маркетинг собирается дарить клиентам, покупателям, партнерам. На канцелярию никак? Объёмы в 3 раза превышают количество сотрудников. Поделитесь опытом пожалуйста».

Вот что в комментариях пишут:

«Часть можно на представительские, часть как канцелярку, ну и как рекламные возможно что-то можно провести, но Минфин „советует“ за счет прибыли...».

📌 Реклама

Кто-то спросил, почему на рекламные расходы не спишут. На это автор пишет:

«Ну потому что реклама — это раздача неограниченному кругу лиц. А тут клиенты».

Автора спросили, можно ли это на неограниченных получателей оформить:

«А „разопределить“ нельзя? Ну то есть запротоколировать неограниченный круг».

Автор пишет, что как вариант, навреное можно:

«Наверное как вариант. Хотя организовать акцию по раздаче ежедневников. Наверное слишком».

Еще советуют не как раздачу, а как привлечение клиентов:

«Не то чтобы по раздаче, а по привлечению новых клиентов. Хотя я не знаю ни вашу специфику, ни объёмы...».

Коллеги, а вы как думаете? Как можно эти расходы списать?