Как учесть в расходах по налогу на прибыль товар, приобретенный во время применения ЕНВД

Как учесть при расчете налога на прибыль расходы на приобретение товаров для перепродажи, понесенных в период применения ЕНВД? Официальный ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/19053@ от 20.11.2020 г.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации товаров налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на стоимость приобретения данных товаров, определяемую в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения одним из следующих методов оценки покупных товаров:

по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);

по средней стоимости;

по стоимости единицы товара.

Налогоплательщик также вправе уменьшить доходы на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. При этом при реализации покупных товаров расходы, связанные с их покупкой и реализацией, формируются с учетом положений статьи 320 НК РФ.

Таким образом стоимость остатков товаров, не реализованных организацией в период применения ЕНВД, может быть учтена при реализации таких товаров в период применения общего режима налогообложения.