Введут новые коды доходов по НДФЛ

На федеральном портале опубликован проект с новыми кодами видов доходов и вычетов для целей НДФЛ.
В частности, вводятся следующие коды доходов:
1401
Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества
1402
Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества
1500
Доходы по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, налогообложение которых производится в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации
2004
Суммы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, производимые за счет средств федерального бюджета
2017
Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации
2763
Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам