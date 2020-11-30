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Введут новые коды доходов по НДФЛ

На федеральном портале опубликован проект с новыми кодами видов доходов и вычетов для целей НДФЛ.

В частности, вводятся следующие коды доходов:

1401

Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества

1402

Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества

1500

Доходы по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, налогообложение которых производится в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации

2004

Суммы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, производимые за счет средств федерального бюджета

2017

Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации

2763

Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам

 
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