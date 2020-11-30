«Почему так дорого», или за что же платят мастеру?

Интересная притча о стоимости работы, экономии, и вообще размышления о том, за что же люди платят, когда обращаются к кому-то за выполнением работы.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера», взяли из интернерта.

Почему так дорого?

Заказчик: — Сколько будет стоить выполнения этой работы?

Мастер: — 1500$

Заказчик: — Почему так дорого?

Мастер: — А сколько по вашему мнению будет стоить эта работа, если вы выполните её самостоятельно?

Заказчик: — Ну, максимум 800$. Ведь со стороны это кажется не сложной работой.

Мастер: — За 800$ я предлагаю вам самостоятельно это сделать.

Заказчик: — Но... Я не умею! Мастер: — Хорошо! Я научу вас этой работе за 800$ и вы приобретёте знания для следующего подобного случая.

Заказчик: — Это интересное предложение. Я согласен!

Мастер: — Итак, вам необходимо иметь с собой: сварочный аппарат, электропилу, дрель, перчатки и...

Заказчик: — Стоп! Уменя нет всего этого оборудования и я не буду его покупать только для этой работы!

Мастер: — В таком случае, для выполнения этой работы, за 300$ я могу вам сдать инструменты в аренду.

Заказчик: — Хорошо! Мастер: — Договорились! Во вторник жду вас для выполнения работы.

Заказчик: — Хм. Я не могу во вторник!

Мастер: — Извините, но у меня свободен только вторник. Все остальные дни заняты другими заказами.

Заказчик: — Ну ладно! Мне придется изменить свои планы...

Мастер: — Я соберу весь необходимый материал, и вам придется загрузить автомобиль во вторник в 6 утра. Не опаздывайте пожалуйста.

Заказчик: — В 6 утра? Нет! Мне это совсем не удобно. Знаете, я наверное всё же заплачу вам эти 1500$. Ведь я сам понимаю, что все равно не смогу сделать эту работу качественно и уже понимаю, что стоить мне это в итоге будет значительно дороже. ⠀

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Итого: Когда мы оплачиваем чей-то труд, то платим не только за материалы, но и за:

знания,

опыт,

обучение,

инструменты,

транспорт,

пунктуальность,

профессионализм,

точность,

гарантию,

безопасность,

налоги.

Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?