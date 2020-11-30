«Почему так дорого», или за что же платят мастеру?

Интересная притча о стоимости работы, экономии, и вообще размышления о том, за что же люди платят, когда обращаются к кому-то за выполнением работы.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера», взяли из интернерта.
Почему так дорого?
- Заказчик: — Сколько будет стоить выполнения этой работы?
- Мастер: — 1500$
- Заказчик: — Почему так дорого?
- Мастер: — А сколько по вашему мнению будет стоить эта работа, если вы выполните её самостоятельно?
- Заказчик: — Ну, максимум 800$. Ведь со стороны это кажется не сложной работой.
- Мастер: — За 800$ я предлагаю вам самостоятельно это сделать.
- Заказчик: — Но... Я не умею! Мастер: — Хорошо! Я научу вас этой работе за 800$ и вы приобретёте знания для следующего подобного случая.
- Заказчик: — Это интересное предложение. Я согласен!
- Мастер: — Итак, вам необходимо иметь с собой: сварочный аппарат, электропилу, дрель, перчатки и...
- Заказчик: — Стоп! Уменя нет всего этого оборудования и я не буду его покупать только для этой работы!
- Мастер: — В таком случае, для выполнения этой работы, за 300$ я могу вам сдать инструменты в аренду.
- Заказчик: — Хорошо! Мастер: — Договорились! Во вторник жду вас для выполнения работы.
- Заказчик: — Хм. Я не могу во вторник!
- Мастер: — Извините, но у меня свободен только вторник. Все остальные дни заняты другими заказами.
- Заказчик: — Ну ладно! Мне придется изменить свои планы...
- Мастер: — Я соберу весь необходимый материал, и вам придется загрузить автомобиль во вторник в 6 утра. Не опаздывайте пожалуйста.
- Заказчик: — В 6 утра? Нет! Мне это совсем не удобно. Знаете, я наверное всё же заплачу вам эти 1500$. Ведь я сам понимаю, что все равно не смогу сделать эту работу качественно и уже понимаю, что стоить мне это в итоге будет значительно дороже. ⠀
- знания,
- опыт,
- обучение,
- инструменты,
- транспорт,
- пунктуальность,
- профессионализм,
- точность,
- гарантию,
- безопасность,
- налоги.