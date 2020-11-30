Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Почему так дорого», или за что же платят мастеру?

Интересная притча о стоимости работы, экономии, и вообще размышления о том, за что же люди платят, когда обращаются к кому-то за выполнением работы.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера», взяли из интернерта.

Почему так дорого?

  • Заказчик: — Сколько будет стоить выполнения этой работы?
  • Мастер: — 1500$
  • Заказчик: — Почему так дорого?
  • Мастер: — А сколько по вашему мнению будет стоить эта работа, если вы выполните её самостоятельно?
  • Заказчик: — Ну, максимум 800$. Ведь со стороны это кажется не сложной работой.
  • Мастер: — За 800$ я предлагаю вам самостоятельно это сделать.
  • Заказчик: — Но... Я не умею! Мастер: — Хорошо! Я научу вас этой работе за 800$ и вы приобретёте знания для следующего подобного случая.
  • Заказчик: — Это интересное предложение. Я согласен!
  • Мастер: — Итак, вам необходимо иметь с собой: сварочный аппарат, электропилу, дрель, перчатки и...
  • Заказчик: — Стоп! Уменя нет всего этого оборудования и я не буду его покупать только для этой работы!
  • Мастер: — В таком случае, для выполнения этой работы, за 300$ я могу вам сдать инструменты в аренду.
  • Заказчик: — Хорошо! Мастер: — Договорились! Во вторник жду вас для выполнения работы.
  • Заказчик: — Хм. Я не могу во вторник!
  • Мастер: — Извините, но у меня свободен только вторник. Все остальные дни заняты другими заказами.
  • Заказчик: — Ну ладно! Мне придется изменить свои планы...
  • Мастер: — Я соберу весь необходимый материал, и вам придется загрузить автомобиль во вторник в 6 утра. Не опаздывайте пожалуйста.
  • Заказчик: — В 6 утра? Нет! Мне это совсем не удобно. Знаете, я наверное всё же заплачу вам эти 1500$. Ведь я сам понимаю, что все равно не смогу сделать эту работу качественно и уже понимаю, что стоить мне это в итоге будет значительно дороже. ⠀
Итого: Когда мы оплачиваем чей-то труд, то платим не только за материалы, но и за:

📌 Реклама

  • знания,
  • опыт,
  • обучение,
  • инструменты,
  • транспорт,
  • пунктуальность,
  • профессионализм,
  • точность,
  • гарантию,
  • безопасность,
  • налоги.
Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?
Онлайн-курс
Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и бухгалтеров
Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза, рассчитанный на разную аудиторию
Записаться
9750
4875 ₽
–50%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама