Официальное число безработных в октябре снизилось до 3,5 млн человек

По данным исследования ЦБ, в октябре уровень безработицы упал с 6,5% до 6,3% по сравнению с сентябрем.

«В октябре 2020 г. продолжилось восстановление спроса на труд. Потребность в работниках возросла, что привело к уменьшению уровня безработицы до 6,3% (в сентябре: 6,5%)».

«Однако снижение конкуренции за вакансии происходило неравномерно и, как указывают косвенные данные, наблюдалось преимущественно среди низкоквалифицированных рабочих (дефицит из-за оттока мигрантов) и персонала, занятого в борьбе с COVID-19. В других секторах, напротив, занятость снижалась. Так, по данным IHS Markit, индекс занятости PMI устойчиво находится ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение персонала как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг»

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«По данным Роструда, в октябре 2020 г. численность зарегистрированных безработных впервые за 2020 г. снизилась, причем существенно — на 0,2 млн чел., до 3,5 млн человек».

«При этом заметно сократилось число соискателей, получающих пособие по безработице (на 1,6 млн чел.), что связано с истечением срока выплаты пособий, назначаемых в упрощенном порядке6. С учетом особенностей предоставления пособий (назначаются раз в 12 месяцев и выплачиваются не более 6 месяцев) в следующие полгода численность зарегистрированных безработных будет снижаться».

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