Статистика показала рост зарплат на 2,2%. В основном, за счет выплат в здравоохранении и бюджетникам

В целом по экономике заработная плата выросла на 2,2%. Темпы роста реальных зарплат близки у показателям I полугодия 2019 года.
«В сентябре 2020 г. годовой темп прироста номинальной заработной платы вернулся к июльскому значению и составил 6,0% (в августе: 3,7%)».
«Действие мер господдержки способствовало сохранению высоких темпов прироста номинальной заработной платы в бюджетном секторе экономики (прежде всего в здравоохранении).
В частном секторе возобновился рост трудовых компенсаций в реальном выражении.
По экономике в целом реальная заработная плата выросла на 2,2% в годовом выражении (в августе: 0,1%). Темпы роста реальных заработных плат близки к наблюдавшимся в первом полугодии 2019 года».