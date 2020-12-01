Сделки с криптовалютой обложат налогом. Правительство внесло законопроект

В Госдуму внесены поправки в НК для того, чтобы обложить налогом обращение криптовалют в России.

Законопроект № 1065710-7 внесен Правительством.

Как указано в пояснительной записке, у налоговиков нет информации об открытых гражданами и юрлицами криптовалютных кошельках в нашей стране

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности. В настоящее время у налоговых органов отсутствует информация об открытых российскими юридическими лицами и гражданами РФ криптовалютных кошельках и осуществляемых операциях по ним».

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В целях НК предлагается признать цифровую валюту имуществом.

Также это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее глава Правительства Мишустин.

Кроме прочего, по сделкам с криптовалютой придется отчитываться в налоговую.

«Предусматривается установление налоговой ответственности за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты, содержащего недостоверные сведения» — сказано в пояснительной записке.

Если заглянуть в сами поправки, в статье 23 НК появится пункт 3.5, собственно о подаче отчетов в налоговую, то там указано, что э\та обязанность будет только при сумме сделки, эквивалентной сумме в рублях от 600 тысяч рублей и выше.