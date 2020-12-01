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Расширен перечень услуг для бизнеса, которые могут оказываться в МФЦ

В МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчётность, в электронной форме в различные ведомства и организации.

Накануне об этом на совещании говорил глава кабмина Михаил Мишустин. А сегодня опубликовано соответствующее Постановление Правительства № 1905 от 24.11.2020.

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Кроме того, постановлением закреплены изменения в правила, позволяющие регионам организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к Единому государственному реестру ЗАГС не только в самих МФЦ, но и в их обособленных структурных подразделениях.

МФЦ также смогут осуществлять приём сведений для Росстата при проведении переписи населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций «Бессмертный полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории».

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