Что дать налоговикам в ответ на требование, чтобы отстали? Хотят знать об уменьшении сумм налога

Налоговики прислали требование. Хотят пояснение причины уменьшения сумм налога уплаты в бюджет по уточненной налоговой декларации по НДС, и документы, это подтверждающие. Что им дать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Я получила требование представить пояснение по причине уменьшения сумм налога уплаты в бюджет по уточненной налоговой декларации по НДС с предоставлением подтверждающих документов. Книга покупок подана. Какие еще документы подаются в таких случаях?».

В комментариях пишут, что можно еще пояснения написать. Дескать, налоговики очень любят эпистолярный жанр:

«Пояснения можно написать. Авансы не учли или счет-фактура пришёл с опозданием? Они любят эпистолярный жанр».

На вопрос автора, достаточно ли этого будет, без обороток, пишут:

«Я бы оборотно-сальдовую ведомость не давала бы. Книги есть, пояснения есть».

Также пишут, что пояснения налоговикам обычно достаточно.

«Обычно достаточно просто такого пояснения, чтобы им не рыскать по всей книге покупок, что поменялось».

И вообще советуют ничего лишнего не давать, в особенности ОСВ.

«Не давайте ни одной лишней бумажки, а тем более ОСВ. Только по конкретному запросу».

Еще советуют сослаться на сбой программы. Благо налоговики сами на него постоянно ссылаются:

«Я бы написала про сбой в программе и т.д. Книгу не давайте, а тем более оборотки: меньше знают...».

А кому-то подобное требование прилетело, тоже хотят только книгу покупок показать.