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Компанию посчитают подозрительной в банке при налогах 0,5% от оборота. Но только до конца этого года

ЦБ снизил порог налоговой нагрузки с 0,9% до 0,5% для отнесения компаний к подозрительным. Но только на 4 квартал этого года.

Сообщает канал «Тот самый 115-ФЗ».

«У ЦБ есть легендарная методичка № 18-МР, согласно которой компании с низкой налоговой нагрузкой признаются подозрительными. Если точнее, то налогов надо платить не менее 0,9% от оборота. В связи с тем, что правительством установлены налоговые льготы на период пандемии, и чтобы не убить окончательно российский малый и средний бизнес, ЦБ снижает минимальный порог налоговой нагрузки до 0,5%».

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«Указанная льгота распространяется только на 4 квартал 2020 года. И ЦБ, и все банки должны на этот период перестроить алгоритмы выявления подозрительных клиентов с учетом данных рекомендаций👆».

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