Московские нотариусы смогут работать по гибкому графику

Столичным нотариусам разрешили работать по гибкому графику. Собянин подписал соответствующее распоряжение.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на пресс-службу Правительства Москвы.

«Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы и так далее. Ожидается, что отмена единого графика приведет к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей», — уточнили в пресс-службе.

прежде московские нотариальные конторы столицы работали по единому графику, утвержденному правительством столицы. Открывались они с 9.00 или с 10.00 — по усмотрению нотариуса — и заканчивали рабочий день в 18:00 или 19:00, с перерывом на обед — с 13:00 до 14:00 или с 14:00 до 15:00.

В выходные дни, а также по вечерам — до 21.00, работали дежурные нотариальные конторы