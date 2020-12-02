Банки просят отсрочку для новых правил по информированию об открытии счетов и вкладов клиентов

Ассоциация российских банков просит ФНС отложить до мая 2021 года вступление в силу новых правил по информированию об открытии счетов, о вкладах и электронных средствах платежа.

ФНС в конце мая этого года утвердила новый формат и формы сообщения банками в налоговую об открытии счетов, вкладов клиентов в электронном виде. Правила должны вступить в силду с 2021 года.

Однако банки, ссылаясь на пандемию и ее последствия, просят фискальное ведомство это решение отложить.

«Специалисты как небольших, так и крупных банков не могут оперативно провести необходимые работы для выполнения требований ФНС из-за временной нетрудоспособности в период пандемии, необходимости соблюдения режима самоизоляции и карантина и осуществления ухода за заболевшими COVID-19 членами семьи» — говорится в сообщении АРБ.

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Ассоциация банков указала на риски, которым могут быть подвергнуты банки из-за неисполнения требований ФНС.

Среди них:

невозможность открытия банковских счетов и привлечение депозитов,

потеря клиентов,

достаточно большой размер штрафов для кредитной организации

убытки.

«Принимая во внимание необходимость наличия возможностей у кредитных организаций для надлежащего исполнения новых требований действующих нормативных правовых актов в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и возникновение рисков, связанных с отсутствием такой возможности, просим Вас, уважаемый Даниил Вячеславович, рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу приказа ФНС России от 28 мая 2020 года ... с 6 января 2021 года на 6 мая 2021 года», — говорится в сообщении.