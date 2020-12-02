Что нужно сделать, чтобы остановить начисление налога по уничтоженному автомобилю

Транспортный налог перестанут исчислять, если… Такой завлекательный заголовок сделала пресс-служба УФНС Дагестана. Так о чем речь? Всего лишь об измененениях в статью 362 НК РФ, внесенных Федеральным законом от 23.11.2020 г. № 374-ФЗ.

Транспортный налог перестанут исчислять в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением. Исчисление налога прекращается с первого числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган налогоплательщиками - физическими лицами через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения, запрашивает сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

До утверждения формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, налогоплательщик вправе представить в налоговый орган по своему выбору такое заявление в произвольной форме с указанием месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения, а также документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения.

По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения либо сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога.