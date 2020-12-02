Статистика по статье 146 УК, нарушение авторских прав. И мнение эксперта о том, почему так много «особо крупных»

Судя по статистике уголовных дел по статье 146 УК, нарушение авторских прав, больше всего дел по части третьей - в особо крупном размере. Эксперт поясняет, почему такая тенденция.

Управляющий партнер в ЮФ «Юста Аура» Евгений Дедков прокомментировал на своей странице в Facebook вчерашнюю публикацию «Клерка», «Что говорят в 1С про недавние уголовные дела по нелицензионному использованию программ».

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«Смотрим крайнюю справа колонку — стыд и позор. Что ещё тут интересно: количество дел по тяжкой ч. 3 ст. 146 УК стабильно существенно больше чем по небольшой тяжести ч. 2 ст. 146 УК. И понятно почему — чтобы надежно взять фигуранта в „ежовые рукавицы“ привлекают по тяжкой ч. 3. Для этого используются 2 способа, которые очень просты в реализации:

1) „Натягивание совы на глобус“ при определении размера деяния (чудесным образом получается что в большинстве дел стоимость использованного ПО по данным от правообладателя совсем немного превышает 1 млн.руб., что составляет „особо крупный размер“ — п. „в“ ч. 3 ст. 146 УК);

2) Если стоимость использованных программ совсем копеечная, привлекаем к ответственности руководителя компании и вменяем ему признак по п. „г“ ч. 3 ст. 146 УК — „с использованием служебного положения“; и по-барабану, что это характеристика способа совершения, выраженного в форме активных действий путем дачи поручения на установку нелицензионного ПО подчинённым работникам с использованием административной власти в отношении них (чего как правило никогда не устанавливается).