Что говорят в 1С про недавние уголовные дела по нелицензионному использованию программ

Представитель компании 1С Алексей Харитонов по запросу нашей редакции рассказал, что количество уголовных дел, связанных с нелицензионным использованием программ 1С, снижается за счет облачных технологий. И прокомментировал недавнее уголовное дело.

Алексей Харитонов из 1С. История не была бы полной, если бы мы не взяли комментарий и у 1С. Вот что нам ответилиз1С.

1С знала про это дело до публикации на «Клерке»?

«Мы отвечали на запрос адвоката в связи с защитой интересов г-на Дерягина по этому делу, 31 декабря 2019 года».

Вот что писал по этому поводу Николай Дерягин:

«Ещё в июле прошлого года мой адвокат направлял запрос на предмет разрешения некоторых вопросов, а ответ я смог получить по электронке только 31-го декабря 2019 года. На бумаге ответа так до сих пор и нет. Хотя я регулярно напоминаю о себе и в почту и телефонными звонками».

Как Вы оцениваете участие эксперта по 1С в обыске, который первоначально касался алкогольной продукции?

«Состав следственно-оперативной группы определяется исключительно правоохранительными органами, мы к этому отношения не имеем. Если проверка касалась поставок продукции, то можно предположить, что понадобился кто-то, разбирающийся в учете и учетных системах. Насколько нам известно, статусом „эксперта по 1С“ упоминаемый господин не обладает».

Есть ли в принципе в 1С мониторинг таких дел?

«1С получает приговоры, запросы, исполнительные листы и мировые соглашения по делам, связанным с защитой наших авторских прав — возможно, это не является „принципиальным мониторингом“».

Имеет ли смысл фигурантам таких дел обращаться напрямую в 1С за экспертной поддержкой или разъяснениями?

«По делам, связанным с нарушениями наших авторских прав, мы не можем выступать экспертами, так как не являемся независимой незаинтересованной стороной. Разъяснения даем, на запросы отвечаем».

Действительно ли таких дел становится больше?

«Нет, количество дел о нарушении прав на программные продукты постепенно снижается, так как: растет правовая культура российских предприятий и учреждений, соответственно случаи нелицензионного использования интеллектуальной собственности встречаются реже.

все больше пользователей „1С:Предприятия“ переходят на его применение в облачных средах. В этом случае у пользователей не бывает нелицензионных копий, это нарушение иногда, к сожалению, встречается у провайдеров, а их количество во много раз меньше числа пользователей».

Редакция посмотрела статистику уголовных дел по статье 146 УК с 2016 по 2019 годы:

По части 3 ст. 146 УК:

Год Всего осуждено Условный срок Реальный срок Оправдано 2019 171 138 5 1 2018 208 186 12 1 2017 283 262 4 1 2016 314 274 15 1

По части 2 ст. 146 УК:

Год Всего осуждено Условный срок Реальный срок Оправдано 2019 53 3 1 0 2018 103 11 1 0 2017 198 5 0 0 2016 269 5 2 0

Такая вот статистика. Число дел по данной статье действительно снижается.