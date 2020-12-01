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Что говорят в 1С про недавние уголовные дела по нелицензионному использованию программ

Представитель компании 1С Алексей Харитонов по запросу нашей редакции рассказал, что количество уголовных дел, связанных с нелицензионным использованием программ 1С, снижается за счет облачных технологий. И прокомментировал недавнее уголовное дело.

На «Клерке» писали про то, как покупка программ от 1С внезапно может обернуться уголовным делом. Причем, случай далеко не единичный.

Мы провели интервью с фигурантом уголовного дела Николаем Дерягиным, который получил два года условно.

История не была бы полной, если бы мы не взяли комментарий и у 1С. Вот что нам ответил Алексей Харитонов из 1С.

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1С знала про это дело  до публикации на «Клерке»?

«Мы отвечали на запрос адвоката в связи с защитой интересов г-на Дерягина по этому делу, 31 декабря 2019 года».

Вот что писал по этому поводу Николай Дерягин:

«Ещё в июле прошлого года мой адвокат направлял запрос на предмет разрешения некоторых вопросов, а ответ я смог получить по электронке только 31-го декабря 2019 года. На бумаге ответа так до сих пор и нет. Хотя я регулярно напоминаю о себе и в почту и телефонными звонками».

Как Вы оцениваете участие эксперта по 1С в обыске, который первоначально касался алкогольной продукции?

«Состав следственно-оперативной группы определяется исключительно правоохранительными органами, мы к этому отношения не имеем. Если проверка касалась поставок продукции, то можно предположить, что понадобился кто-то, разбирающийся в учете и учетных системах. Насколько нам известно, статусом „эксперта по 1С“ упоминаемый господин не обладает».

Есть ли в принципе в 1С мониторинг таких дел?

«1С получает приговоры, запросы, исполнительные листы и мировые соглашения по делам, связанным с защитой наших авторских прав — возможно, это не является „принципиальным мониторингом“».

Имеет ли смысл фигурантам таких дел обращаться напрямую в 1С за экспертной поддержкой или разъяснениями?

«По делам, связанным с нарушениями наших авторских прав, мы не можем выступать экспертами, так как не являемся независимой незаинтересованной стороной. Разъяснения даем, на запросы отвечаем».

Действительно ли таких дел становится больше?

«Нет, количество дел о нарушении прав на программные продукты постепенно снижается, так как:

  • растет правовая культура российских предприятий и учреждений, соответственно случаи нелицензионного использования интеллектуальной собственности встречаются реже.
  • все больше пользователей „1С:Предприятия“ переходят на его применение в облачных средах. В этом случае у пользователей не бывает нелицензионных копий, это нарушение иногда, к сожалению, встречается у провайдеров, а их количество во много раз меньше числа пользователей».

Редакция посмотрела статистику уголовных дел по статье 146 УК с 2016 по 2019 годы:

По части 3 ст. 146 УК:

Год

Всего осуждено

Условный срок

Реальный срок

Оправдано

2019

171

138

5

1

2018

208

186

12

1

2017

283

262

4

1

2016

314

274

15

1

По части 2 ст. 146 УК:

Год

Всего осуждено

Условный срок

Реальный срок

Оправдано

2019

53

3

1

0

2018

103

11

1

0

2017

198

5

0

0

2016

269

5

2

0

Такая вот статистика. Число дел по данной статье действительно снижается.

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