Что говорят в 1С про недавние уголовные дела по нелицензионному использованию программ

Представитель компании 1С Алексей Харитонов по запросу нашей редакции рассказал, что количество уголовных дел, связанных с нелицензионным использованием программ 1С, снижается за счет облачных технологий. И прокомментировал недавнее уголовное дело.
На «Клерке» писали про то, как покупка программ от 1С внезапно может обернуться уголовным делом. Причем, случай далеко не единичный.
Мы провели интервью с фигурантом уголовного дела Николаем Дерягиным, который получил два года условно.
1С знала про это дело до публикации на «Клерке»?
«Мы отвечали на запрос адвоката в связи с защитой интересов г-на Дерягина по этому делу, 31 декабря 2019 года».
Вот что писал по этому поводу Николай Дерягин:
«Ещё в июле прошлого года мой адвокат направлял запрос на предмет разрешения некоторых вопросов, а ответ я смог получить по электронке только 31-го декабря 2019 года. На бумаге ответа так до сих пор и нет. Хотя я регулярно напоминаю о себе и в почту и телефонными звонками».
Как Вы оцениваете участие эксперта по 1С в обыске, который первоначально касался алкогольной продукции?
«Состав следственно-оперативной группы определяется исключительно правоохранительными органами, мы к этому отношения не имеем. Если проверка касалась поставок продукции, то можно предположить, что понадобился кто-то, разбирающийся в учете и учетных системах. Насколько нам известно, статусом „эксперта по 1С“ упоминаемый господин не обладает».
Есть ли в принципе в 1С мониторинг таких дел?
«1С получает приговоры, запросы, исполнительные листы и мировые соглашения по делам, связанным с защитой наших авторских прав — возможно, это не является „принципиальным мониторингом“».
Имеет ли смысл фигурантам таких дел обращаться напрямую в 1С за экспертной поддержкой или разъяснениями?
«По делам, связанным с нарушениями наших авторских прав, мы не можем выступать экспертами, так как не являемся независимой незаинтересованной стороной. Разъяснения даем, на запросы отвечаем».
Действительно ли таких дел становится больше?
«Нет, количество дел о нарушении прав на программные продукты постепенно снижается, так как:
- растет правовая культура российских предприятий и учреждений, соответственно случаи нелицензионного использования интеллектуальной собственности встречаются реже.
- все больше пользователей „1С:Предприятия“ переходят на его применение в облачных средах. В этом случае у пользователей не бывает нелицензионных копий, это нарушение иногда, к сожалению, встречается у провайдеров, а их количество во много раз меньше числа пользователей».
Редакция посмотрела статистику уголовных дел по статье 146 УК с 2016 по 2019 годы:
По части 3 ст. 146 УК:
Год
Всего осуждено
Условный срок
Реальный срок
Оправдано
2019
171
138
5
1
2018
208
186
12
1
2017
283
262
4
1
2016
314
274
15
1
По части 2 ст. 146 УК:
Год
Всего осуждено
Условный срок
Реальный срок
Оправдано
2019
53
3
1
0
2018
103
11
1
0
2017
198
5
0
0
2016
269
5
2
0
Такая вот статистика. Число дел по данной статье действительно снижается.