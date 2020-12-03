Как будут облагать налогом банковские вклады

ФНС на своем сайте разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ процентов, полученных по вкладам в банках.с 1 января 2021 года.

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.

Например, у физического лица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 млн рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия, который заканчивается 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход составит 68 750 рублей. Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года – 4,25 %, тогда необлагаемый процентный доход за год составит 42 500 рублей. В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит: (68 750 рублей – 42 500 рублей) х 13% = 3 412,50 рублей.

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Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается.

При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Также Минфин России разъяснил, что дата заключения банковского договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.