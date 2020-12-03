Банкам понадобится до 25 млрд рублей для внедрения цифрового рубля

Создание киберустойчивой системы для цифрового рубля обойдется банкам в 20-25 млрд рублей.
Такие данные приводит «РБК» со ссылкой на представителей Сбербанка, выступавших на заседании Ассоциации банков России.
Издание ссылается на зампредов правления Сбербанка Анатолия Попова и Станислава Кузнецова.
По мнению Кузнецова, если использовать для внедрения цифрового рубля одну из моделей ЦБ, придется создавать с нуля уникальную систему стоимостью минимум 20–25 млрд руб., поскольку существующий механизм киберустойчивости банковского сектора не справится с угрозами для новой формы валюты.К таким рискам Кузнецов отнес:
- слабый уровень защиты финтехкомпаний, которые могут быть допущены к открытию кошельков и проведению расчетов с цифровым рублем,
- хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при идентификации,
- повторное использование одной и той же цифровой валюты при офлайн-расчетах.
Представитель регулятора на запрос издания пояснил, что высказанные оценки связаны не столько с реальной будущей инфраструктурой, «сколько с опасениями банков, в том числе крупнейших, относительно будущего бизнеса, если будет введен цифровой рубль»:Вчера на «Клерке» писали, что в ЦБ успокоили опасения по поводу того, что цифровой рубль вытеснит из оборота наличные деньги.