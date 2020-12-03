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⚡️ Столичным врачам, учителям и соцработникам завтра откроют электронную запись на вакцинацию

В Москве завтра открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и соцработников. Уколы начнут ставить 5 декабря. 

Об этом пишет Собянин в своем блоге.

"По согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г." - пишет мэр.

Записаться можно на портале mos.ru. Пока запись только для групп риска.

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