⚡️ Столичным врачам, учителям и соцработникам завтра откроют электронную запись на вакцинацию

В Москве завтра открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса для врачей, учителей и соцработников. Уколы начнут ставить 5 декабря.
Об этом пишет Собянин в своем блоге.
"По согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г." - пишет мэр.
Записаться можно на портале mos.ru. Пока запись только для групп риска.