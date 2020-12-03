Как налоговому агенту платить НДФЛ по ставке 15% в 2021 году

Как платить НДФЛ по ставке 15% в 2021 году объяснила ФНС в письме от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@.

Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ внесены изменения в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, они вступают в силу с 1 января 2021 года.

Так, согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ в новой редакции с 1 января 2021 года налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц устанавливается в следующих размерах:

13 процентов — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет менее 5 млн. рублей или равна 5 млн. рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 млн. рублей, — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет более 5 млн. рублей.

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Таким образом, с 1 января 2021 года вводится повышенная ставка НДФЛ в размере 15 процентов в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн. рублей за налоговый период, за исключением доходов от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, доходов в виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также подлежащих налогообложению доходов, полученных такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, превысила 650 тысяч рублей, — уплата налога производится в следующем порядке:

отдельно уплачивается сумма налога в части, недостающей до 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы до 5 млн. рублей включительно (КБК 182 1 01 02010 01 1000 110);

отдельно уплачивается часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (КБК 182 1 01 02080 01 1000 110).

При этом НДФЛ перечисляется в обычном порядке — по месту учета (месту жительства) налогового агента в налоговом органе, а также по месту нахождения каждого его обособленного подразделения.