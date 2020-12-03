Как налоговому агенту платить НДФЛ по ставке 15% в 2021 году

Как платить НДФЛ по ставке 15% в 2021 году объяснила ФНС в письме от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@.
Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ внесены изменения в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, они вступают в силу с 1 января 2021 года.
Так, согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ в новой редакции с 1 января 2021 года налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц устанавливается в следующих размерах:
- 13 процентов — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет менее 5 млн. рублей или равна 5 млн. рублей;
- 650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 млн. рублей, — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет более 5 млн. рублей.
Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, превысила 650 тысяч рублей, — уплата налога производится в следующем порядке:
- отдельно уплачивается сумма налога в части, недостающей до 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы до 5 млн. рублей включительно (КБК 182 1 01 02010 01 1000 110);
- отдельно уплачивается часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (КБК 182 1 01 02080 01 1000 110).