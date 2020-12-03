Договорная работа для бухгалтера: лишняя морока или помощь в работе?

Бухгалтер не обязан быть юристом. Однако если последнего в штате нет, то обязанности юриста ложатся на плечи бухгалтера. В частности, договорная работа.

Спрашивали как-то в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть договор, поставка оборудования и выполенние работ по его монтажу. В договоре стоимость оборудования, к примеру, 100 у.е. При закрытии акта о приемке выполеннных работ по форме КС-2 данное оборудование должно идти по стоимости 100 у.е. на дату подписания КС-2, или должна быть иная сметная стоимость? И еще вопрос: оборудование не по накладной ТОРГ-12 передается заказчику? Достаточно ли будет вписать его в акт по форме КС-2?».

В комментариях советуют:

«Зачем вам КС-2, вы же не строительная организация? Сделайте УПД, или счет-фактуру и акт выполненных работ».

Автор отвечает, что да, не строительная, но так запросил заказчик. А еще несколько раз упоминает тот факт, что цена в договоре и в этих КС сильно различается, поскольку в КС данные вносил сметчик, по его словам, по прайсу. На это пишут:

«Какую бы цену сметчик не взял, итоговая цифра по КС должна быть как в договоре. Значит у вас в договоре должно быть прописано, что оборудование вы не продаете, наценки нет. У вас только монтаж. По КС вы выставляете счет-фактуру. Договор=КС=счет-фактура».

И еще пишут, о том что цена вов сех документах должна совпадать.

«Если в договоре указано, что оборудование передаётся по ТОРГ-12, то передавайте его по ТОРГ-12, а на монтаж, если есть такая потребность, делайте КС-2, в нем можете указать оборудование по нулевой цене. Цена оборудования по ТОРГ-12 должна совпадать с ценой в договоре, в у.е., в рублях — по курсу на день продажи. Если смета не является приложением к договору — то ее нельзя использовать, если смета- приложение к договору и там другая цена — это разногласия в документах или же просто ошибка, и их нужно привести в соответствие, подписав допсоглашение с новой сметой или спецификацией».

Вообще, такое ощущение, что кривые данные в данном случае намеренно подсовывают на подписание, чтобы потом недобросовестно использовать. Например, отсудить разницу.

К сожалению, не во всех организациях есть штатный юрист, да и к нештатному почему-то не всегда обращаются, свешивая эту работу, как водится, на бухгалтера. А у бухгалтера своей работы навалом. Да и не обязан так-то бухгалтер быть юристом.

Однако, если все-таки есть у бухгалтера желание прокачать в себе навыки юриста, и, в частности, договорную работу — то Центр обучения «Клерка» рекомендует записаться на курс «Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами». Еще только пару дней, до поднятия цен на него не только старая цена, но и скидка 50%. Оставляйте заявку ниже, чтобы получить скидку на курс:

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