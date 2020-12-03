Просят сохранить все надбавки для самозанятых пенсионеров. Но этих надбавок их и не лишали

«Опора России» обратится в Минфин и Правительство с предложением сохранить надбавки пенсионерам и людям, получающим пособия по уходу, при регистрации ими в качестве самозанятых, если их доход не превышает 2 МРОТ.

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян отметила, что из-за снятия надбавок и пособий россияне не готовы регистрироваться в качестве самозанятых.

«У нас большая группа пенсионеров и людей, которые получают пособия по уходу или сами получают пособия, будучи инвалидами. И сегодня, как только человек самозанятость зарегистрирует, моментально эту информацию получает Пенсионный фонд и снимает надбавки и пособия. Конечно, это жутко невыгодно, особенно когда самозанятый зарабатывает 12-16 тыс. в месяц», — цитирует ее слова ИА ТАСС.

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1) Индексация пенсии — ФНС в письме № ЕД-17-3/34 от 13.02.2020 сообщает, что пенсионеры на НПД, не уплачивающие добровольные страховые взносы на ОПС, не лишаются индексации пенсии. 2) ФСД — ФНС на своем сайте в разделе «вопрос-ответ» пояснила: если пенсионер — физлицо на НПД, и он добровольно не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, то самозанятый не теряет право на социальную доплату к пенсии. 3) Пособие по уходу за детьми-инвалидами — ПФР пояснил, что выплаты по уходу за ребенком-инвалидом самозанятым положены при условии, если не уплачиваются добровольные взносы в ПФР. 4) Бесплатные лекарства для инвалидов — ФНС пояснила, что НПД не может повлиять на статус инвалида и на компенсации, связанные с этим статусом. 5) Уход за 80-летними пенсионерами — ПФР пояснил, что если гражданин, осуществляющий уход, зарегистрирован в качестве самозанятого, но при этом не вступил в добровольные правоотношения по ОПС, то право на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы не теряется.

Более подробно об этом писал в своем блоге на нашем сайте Георгий Чахидзе.