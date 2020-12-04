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36% опрошенных компаний ожидают окончание года с убытками

По итогам этого года ждут убытков более трети российских компаний. А 4% опрошенных компаний считают этот год самым удачным за всю историю.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

  • 21% компаний оценили год удачным, и лучшим, чем предыдущие несколько лет;
  • 12% заявили, что уходящий год такой же, как и остальные;
  • 4% считают этот год лучшим за всю историю компании;
  • 67% посчитали этот год годом падения, оценили отрицательно;
  • 28% назвали год худшим за всю историю компании.

Наиболее тяжелыми ударами для российских компаний стали (возможен выбор нескольких пунктов):

  • потеря клиентов и заказчиков — 47%;
  • приостановка деятельности компании — 40%;
  • сокращение штата — 25%;
  • сокращение зарплат сотрудников — 21%.

При ответе на вопрос о положительных итогах 2020 года эксперты зафиксировали следующее распределение ответов:

  • ничего хорошего не было — 45%;
  • открыли новые направления деятельности — 14%;
  • смогли сохранить премии для сотрудников — 12%;
  • увеличили количество клиентов и заказчиков — 11%;
  • повысили сотрудникам зарплаты — 5%.

Четверть российских компаний ожидает, что по итогам года их выручка упадет, 15% — что обороты вырастут, 36% опрошенных ожидают убытков, а 24% ответили, что прогнозировать еще рано.

Исследование прошло в ноябре, в нем участвовало около 1500 респондентов.

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