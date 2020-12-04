36% опрошенных компаний ожидают окончание года с убытками

По итогам этого года ждут убытков более трети российских компаний. А 4% опрошенных компаний считают этот год самым удачным за всю историю.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

21% компаний оценили год удачным, и лучшим, чем предыдущие несколько лет;

12% заявили, что уходящий год такой же, как и остальные;

4% считают этот год лучшим за всю историю компании;

67% посчитали этот год годом падения, оценили отрицательно;

28% назвали год худшим за всю историю компании.

Наиболее тяжелыми ударами для российских компаний стали (возможен выбор нескольких пунктов):

потеря клиентов и заказчиков — 47%;

приостановка деятельности компании — 40%;

сокращение штата — 25%;

сокращение зарплат сотрудников — 21%.

При ответе на вопрос о положительных итогах 2020 года эксперты зафиксировали следующее распределение ответов:

ничего хорошего не было — 45%;

открыли новые направления деятельности — 14%;

смогли сохранить премии для сотрудников — 12%;

увеличили количество клиентов и заказчиков — 11%;

повысили сотрудникам зарплаты — 5%.

Четверть российских компаний ожидает, что по итогам года их выручка упадет, 15% — что обороты вырастут, 36% опрошенных ожидают убытков, а 24% ответили, что прогнозировать еще рано.

Исследование прошло в ноябре, в нем участвовало около 1500 респондентов.