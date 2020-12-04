36% опрошенных компаний ожидают окончание года с убытками

По итогам этого года ждут убытков более трети российских компаний. А 4% опрошенных компаний считают этот год самым удачным за всю историю.
Об этом пишут «РБК» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
- 21% компаний оценили год удачным, и лучшим, чем предыдущие несколько лет;
- 12% заявили, что уходящий год такой же, как и остальные;
- 4% считают этот год лучшим за всю историю компании;
- 67% посчитали этот год годом падения, оценили отрицательно;
- 28% назвали год худшим за всю историю компании.
Наиболее тяжелыми ударами для российских компаний стали (возможен выбор нескольких пунктов):
- потеря клиентов и заказчиков — 47%;
- приостановка деятельности компании — 40%;
- сокращение штата — 25%;
- сокращение зарплат сотрудников — 21%.
При ответе на вопрос о положительных итогах 2020 года эксперты зафиксировали следующее распределение ответов:
- ничего хорошего не было — 45%;
- открыли новые направления деятельности — 14%;
- смогли сохранить премии для сотрудников — 12%;
- увеличили количество клиентов и заказчиков — 11%;
- повысили сотрудникам зарплаты — 5%.
Четверть российских компаний ожидает, что по итогам года их выручка упадет, 15% — что обороты вырастут, 36% опрошенных ожидают убытков, а 24% ответили, что прогнозировать еще рано.
Исследование прошло в ноябре, в нем участвовало около 1500 респондентов.