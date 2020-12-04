Премьер-министр рассказал о повышении эффективности поддержки граждан

Мишустин на вчерашнем заседании Правительства рассказал о повышении поддержки граждан за прошедшие три квартала.
«Правительству удалось не только обеспечить сбалансированность федерального бюджета, но и выделить необходимые средства на реализацию антикризисных мероприятий. Такой подход — наряду с оперативностью действий — повысил эффективность поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, а также позволил оказать помощь пострадавшим отраслям, малым и средним предприятиям, принять меры, необходимые для укрепления системы здравоохранения».Премьер рассказал, что все социальные обязательства, запланированные на прошедшие три квартала, выполнены в полном объеме.
«Запланированные на эти три квартала социальные обязательства были выполнены в полном объёме, а финансирование национальных проектов даже выросло. Важно продолжить работу по повышению эффективности и равномерности расходования финансов».Вчера же на заседании был рассмотрен законопроект, который расширяет возможности одной из самых востребованных мер социальной поддержки — льгот по ипотеке для семей с тремя и более детьми.
«В счёт погашения жилищного кредита они имеют право получить от государства до 450 тыс. рублей. Этим уже воспользовались почти 50 тысяч российских семей. Теперь многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива».По материалам стенограммы заседания Правительства.