Из-за ошибки бухгалтера неизвестная компания по выручке превзошла областной бюджет. Вдвое

Неизвестная компания «Уралснаб» из Екатеринбурга внезапно стала богатейшей компанией в регионе. Её выручка за 2019 год составила 581,3 млрд рублей, когда как областной бюджет составил 260 млрд.

Об этом пишет издание Ura.ru. И как сообщает издание, в УФНС по Свердловской области уже выяснили, что это просто ошибка бухгалтера компании.

«Согласно приказу Минфина, данные бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей. ООО Торговый дом „Уралснаб“ данные бухгалтерской отчетности за 2019 год ошибочно заполнило в рублях. Соответственно, такие показатели нашли отражение в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности», — говорится в сообщении управления.

В управлении уточнили, что в октябре 2020 года ведомство проводило мониторинг данных, которые предоставили налогоплательщики.

«Были выявлены организации, которыми допущено заполнение отчетности в неверных единицах измерения. Им было предложено внести изменения в бухгалтерскую отчетность», — уточнили там.

Представитель «богатейшей» в области организации рассказал изданию, что да, имела место ошибка бухгалтера. О последствиях для бухгалтера ничего не сообщается.