Матвиенко предложила освободить российских цветоводов от НДС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вновь вернуться к вопросу освобождения от НДС отечественных производителей цветочной продукции.

«Прошу вернуться к вопросу снижения НДС либо других мер реальной поддержки для отечественных цветоводов, отрасль находится действительно в тяжелом положении, пандемия только усугубила его», — сказала она в пятницу на совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение об освобождении от налога на добавленную стоимость производителей цветочной продукции, если сумма их дохода от реализации товара в совокупности не превышает 1 млрд рублей. Сенаторы предлагают для этого подготовить проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в статью 145 второй части Налогового кодекса РФ.

По материалам ТАСС.