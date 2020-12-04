Как не попасть под штраф, если в ФСС почтой улетела налоговая декларация, а в налоговую — отчет для ФСС?

При отправке отчетов в ФСС и в ИФНС, перепутали их местами. В налоговую уехал отчет для ФСС, а в ФСС — налоговая декларация. Как теперь под штраф не попасть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Отправили в налоговую Единую упрощенную декларацию. Почтой России. Как положено, с описью вложения. Чек есть. На описи есть штамп, что работник почты проверил вложение. По факту выяснилось, что в налоговую уехал расчет ФСС, а в ФСС — налоговая декларация. Как отбиться от штрафов?».

Вот что пишут в комментариях:

«Чек и опись вложения подтверждает Вашу отправку. НО так как Ваша ошибка привела к не предоставлению документов, думаю, самый порядочный метод — съездить в налоговую и ФСС или продублировать по почте правильные отчеты».

Пишут, что если налоговая составила акт о том, что было во вложении, то штраф скорее всего будет.

«Все зависит от того, как налоговая оформила получение письма. Если они зафиксировали не то вложение актом, то могут и оштрафовать. Поспорить будет трудно».

Кто-то считает, что это скорее всего ошибка отправителя, в не почты. Поскольку почтовые работники обычно ничего не смотрят

«У нас на почте вложения не вынимают, хотя в квитанцию периодически включают услугу „Проверка вложения“. Поэтому это скорее всего ваш косяк. Если вам пришло требование, то только письменное объяснение с приложением документов».

А кто-то просто советует отправить еще раз, и штрафов быть не должно.

«Я бы взяла отчеты, приложила чеки с почты и описи, и представила бы в ФНС и ФСС ещё раз. Штрафа быть не должно, у вас на руках подтверждение отправки. А так прилетит нежданчик — блокировка счётов за несданные отчеты. И каятся не стала бы. С какой стати?».

У кого-то был подобный случай, только с другими отчетами, штрафов не было.

«Была ситуация с отчетами ЕНВД, попали в разные налоговые. Ничего, написала прояснения, приложила копии описей с чеками. Никаких штрафов, обе налоговые адекватно восприняли».

А вот кого-то сам факт такой отправки возмутил:

«Я извиняюсь дико, но как? Смотреть в четыре глаза и перепутать».

На это отвечают, что если работник почты чего и посмотрел, то вряд ли отличит один отчет от другого.

«Вы думаете, на почте сотрудница отличит один отчет от другого? Вы отправляли почтой хоть раз? Там максимум одним глазом посмотрят, что в конверт что-то кладут, не пустой и не белые листы».

А если и не сотрудник почты по конвертам раскладывал, то, возможно курьер или секретарь ошибся.

«Ну почту обычно не бухгалтер отправляет. Может, это секретарь ошибся».