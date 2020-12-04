Временные правила о подаче сведений на портал «Работа в России» продлят еще на три месяца

Минтруд собирается продлить срок действия Временных правил представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, а также сведений о занятости в информационно- аналитическую систему «Работа в России». Проект постановления Правительства опубликован для обсуждения.

Правила были приняты в апреле 2020 года. Согласно ним работодатели должны направлять в базу:

сведения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП;

сведения о сокращении численности или штата работников организации или ИП;

сведения о возможном расторжении трудовых договоров;

иные сведения о занятости.

Все сведения должны отправляться на следующий рабочий день после кадрового события.

Временные правила вступили в силу с 13 апреля 2020 года и должны действовать до 31 декабря 2020 года. А теперь Минтруд, ссылаясь на напряженную обстановку с занятостью населения, предлагает продлить их до конца марта 2021 года.