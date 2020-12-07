Управляющие компании с уставным капиталом менее 5 млн. рублей не получат лицензии: проект

Действующие лицензионные требования к управляющим компаниям, которые обслуживают многоквартирные дома, не содержат условия об их финансовой устойчивости и платежеспособности.

Эту норму хотят изменить. В Госудуму внесен законопроект № 1068890-7, который устанавливает минимальный размер уставного капитала для УК — 5 млн. рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что ежегодно по счетам УК проходят многомиллионные обороты, поэтому установление такого размера уставного капитала будет целесообразным.

Кроме того условием для получения лицензии будет наличие у должностного лица УК документа о профобразовании в области промышленной безопасности.

Также в проекте прописана норма, чтобы не менее 50 % сотрудников УК имели профильное образование.

Авторы проекта сетуют, что сейчас на рынок приходят управляющие компании, специалисты в которых не владеют методами управления в сфере ЖКХ, не знают технических требований к безопасности зданий.

Авторы проекта — депутаты Самарской области.