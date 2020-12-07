Россия не смогла достичь запланированных целей импортозамещения продуктов

Россия так и не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года. На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, «запрещенки».

За восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения, рассчитанной до 2020 года, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%, говорится в исследовании, проведенном Национальным рейтинговым агентством (НРА).

После введения в 2014 году эмбарго на продукты из стран Евросоюза и ряда других (мясо-молочная продукция, рыба, овощи и фрукты) в ответ на западные санкции чиновники апеллировали как раз к стратегии от 2012 года, обещая заместить запрещенные товары российскими. Однако получилось это лишь частично.

📌 Реклама

Так, экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%.

В НРА отмечают, что внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не подпавших под санкции.

Но, говорят в агентстве, доля импорта такой продукции по-прежнему высока: 30% против 38% в 2013 году. Недостающий объем ввозится из третьих стран.

Если до эмбарго на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в РФ молочной продукции, то сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (79% против 39% до санкций). Белоруссия также заменила ЕС и в поставках мяса: сейчас ее доля в структуре импорта в РФ составляет 29% против 12% в 2013 году. Из Парагвая, откуда до санкций мясо ввозилось ограниченно, сейчас импортируется 19%.