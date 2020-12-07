Стоит ли бухгалтеру при смене работы наказывать работодателя? Или всегда нужно уходить хорошо?

Как правильно уходить бухгалтеру на другую работу? Все аккуратно передать по описи, или в зависимости от того, какой был работодатель? Или все-таки в любом случае уходить без соблазна наказать работодателя?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, на моей улице перевернулся грузовик с профессиональным выгоранием, касаемо одной организации, в которой я сейчас работаю в режиме фулл-тайм. С понедельника начну передавать дела. Дайте рекомендации, с чего начать, ну и как оно вообще происходит в нормальных фирмах? Очень давно этим не занималась. Прошу советов, ну и лучи поддержки тоже будут не лишними».

В комментариях предлагают компании разделить на «нормальные» и «ненормальные».

«В нормальных фирмах составляют акт, куда вписывают папочки с документами по описи. Показывают новому базу и мило общаются в режиме ответов на вопросы. В ненормальных, по идее, все тоже самое, но все орут и не хотят платить увольняющемуся».

Про «ненормальные» еще добавили, что там как таковой передачи может и не быть.

«В ненормальных шлют заявление по почте с уведомлением, берут на время отработки больничный лист — и привет, вся передача».

Еще советуют регистры себе откопировать

«Копии регистров себе оставьте (подписанные), выгрузите перечень сданной отчетности, закажите справки о состоянии расчетов. Главное — уйти по-хорошему».

Кто-то своим опытом увольнения делится:

«Я обычно при увольнении расписывала функционал, перечень сдаваемой отчетности и сроки, к кому за какой информацией обращаться, тонкости закрытия квартала, ключи и пароли, распечатывала оборотку закрытого периода (и себе тоже сохраняла в pdf). папки просто показывала, какие где. плюс что в электронном виде хранится еще показывала».

Вообще, в большинстве комментариев советуют уходить хорошо, без желания наказать работодателя. Ведь на место ушедшего бухгалтера придет другой бухгалтер, а он-то перед уходящим не виноват.