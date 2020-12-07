У ИП возникли сомнения, не будет ли 13% НДФЛ при выводе средств со счета ИП на личный счет физлица, являющегося этим самым ИП. А еще смутила формулировка назначения платежа, предлагаемая для этого случая банком.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос, поставивший меня в ступор. Есть ИП. Есть у этого свободные денежные средства на счету, которые ИП хочет снять. Банк предлагает бесплатную услугу по переводу этих средств на личный счет ИП как физика с обязательным назначением платежа „доходы от предпринимательской деятельности“. Вопрос ИП — это будет мой доход , с которого надо заплатить 13%? Я не виду здесь никакого дохода для физика, но закрались сомнения🙈. Скажите, что нет здесь никакого дохода для физ лица».

Что называется, дожили. ИП боится переводить себе свои же деньги, опасаясь, что их посчитают доходом физлица с уплатой 13% НДФЛ.

В комментариях постарались человека успокоить:

«Если этот ИП и физик — одно лицо, то никаких дополнительных доходов не образуется. В назначении можно писать что угодно, потому что это перевод самому себе при любых обстоятельствах».

Пишут, что налоги все ИП с этих денег уже оплатил:

«Нет, вы уже оплатили налоги государству как ИП и больше ничего не должны, никаких 13%. Но важно не забывать правильное назначение платежа чтобы не нарваться на комиссию».

В целом статус ИП и физлицо с этим статусом — не разные сущности, а единое целое. Отсюда вывод:

«От перекладывания денег из левого кармана в правый доход не образуется. Чтобы вы не написали в платежке, налогу тут неоткуда взяться».

Автора поста еще смущает тот факт, что банк просит именно эту формулировку в назначении платежа.

«Условие в банке — именно такая формулировка как я написала, тогда перевод без комиссии».

Автору пишут, что налогообложение не зависит от того, что в переводе написано.

«Всегда пишу похожее. Не вижу проблемы — налогообложение не может зависеть только от того, что написало в банковском переводе».

Ну а по поводу того, что банк требует определенную формулировку — есть мнение, что банк вполне может так делать,

«Неужели есть смысл в этой ситуации спорить с банком по поводу формулировки назначения платежа, приводя в пример то, что кто-то в каком-то банке пишет иначе, или то, что, по вашему мнению, должно быть? Комиссия банка начисляется автоматически на те переводы, в которых назначение платежа отличается от того, которое, согласно тарифам, проходит без комиссии. В этом конкретном банке! Пиши, что условлено, или плати».

В целом, какая разница-то, ну просит банк такое написать, можно и написать. Ничего предосудительного он не просит.