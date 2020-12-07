Песков считает, что принимаемых мер для борьбы с COVID-19 достаточно, чтобы не вводить новых ограничений

В Кремле считают, что принимаемых на данный момент мер по борьбе с распространением коронавируса достаточно для того, чтобы не вводить очередной локдаун.

Об этом пишут «RT» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

«Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение в сообщении между регионами или выключение экономики», — сказал Песков.

Сегодня на «Клерке» писали, что министр здравоохранения Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами в целях борьбы с распространением инфекции. Позже в Минздраве это опровергли, и сказали что фразу вырвали из контекста.