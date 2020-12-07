ФНС готовит приказ с формой уведомления о переходе на НДФЛ с фиксированной прибыли КИК

ФНС разместила для обсуждения проект приказа с формами для перехода на НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.

Россияне получили право уплачивать ежегодный фиксированный налог в размере 5 млн рублей с прибыли контролируемых иностранных компаний. Такие поправки в Налоговый кодекс были внесены Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ.

Новый режим не освобождает контролирующих лиц от обязанности подачи уведомлений о КИК, но дает возможность не предоставлять в налоговые органы финансовую отчетность и иные документы, не тратить время и деньги на консультантов для правильного расчета прибыли, которую необходимо включить в декларацию, а также зафиксировать свои расходы на уплату налога с прибыли КИК.

Для перехода на фиксированный налог с 2021 года надо подать заявление до 1 февраля. Вряд ли ФНС успеет принять, зарегистрировать в Минюсте и опубликовать приказ до этой даты, так что налоговики советуют пользоваться рекомендованной формой (письмо от 18.11.2020 № ШЮ-4-13/18954@)