Тинькофф Банк успешно запустил платформу по борьбе с телефонным мошенничеством

Крупнейшие банки и сотовые операторы запускают совместные решения по борьбе с мошенниками. Речь идет о случаях, когда злоумышленники используют подмену номеров и звонят жертвам от лица банков или государственных ведомств.

Тинькофф Банк уже запустил платформу Tinkoff Call Defender в партнерстве с «МегаФоном», МТС, Tele2 и «Тинькофф Мобайл».

Сбербанк запускает свой проект с Tele2 и «МегаФоном», в процессе подключения МТС и «Билайн».

ВТБ успешно завершил «пилот» и планирует внедрять систему в ближайшее время.

Антифрод-платформа (от англ. fraud — мошенничество) предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени для выявления подозрительных звонков, рассказал представитель Тинькофф Банка.

«Одна из распространенных схем мошенничества — звонки с подменных банковских номеров. Во время таких вызовов платформа устанавливает, действительно ли вызов инициирован банком. Если подтверждение о подлинности не приходит, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет сообщение об этом в банк», — привел он пример.

Затем банк может приостановить нетипичные операции по банковской карте после подозрительного звонка клиенту до выяснения обстоятельств.

Эксперты предупреждают, что система снизит риски клиентов попасться на мошеннические действия, но не исключит их совсем.

По материалам «РБК».