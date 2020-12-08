Общепит в Санкт-Петербурге не хочет исполнять предписания властей по ограничениям работы в праздники

Бары и кафе в Петербурге отказываются исполнять ограничительные меры по коронавирусу в праздники. Речь идет о запрете работать в первые дни новогодних праздников.

В так называемую «Карту сопротивления» вошло около 40 заведений, которые хотят работать в новогодние праздники. Организатор движения считает, что скоро к нему присоединяться около 200 заведений, поскольку соблоюдение запретов окончательно убъет бизнес.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится в описании карты.

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В соответствии с решением городских властей, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа заведений общепита будет прекращена полностью.

Предприниматель Александр Коновалов утверждает, что идея создания «Карты» принадлежит ему, пишут «РБК».

«Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются», — сказал он.

Он отметил, что не опасается санкций Роспотребнадзора.

«Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги еще в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны [работают] только ради новогодних дней. Эти полученные деньги уже потрачены в сентябре и октябре на аренду, на прошлые убытки, на зарплаты. Сейчас, соответственно, звонят заказчики и требуют деньги. Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны», — рассказал Александр Коновалов.