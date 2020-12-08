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🎅 В Думу внесли проект о праздничном дне 31 декабря вместо 8 января

В статью 112 ТК, регулирующую перечень праздничных дней, хотят внести изменения.

О каких изменениях идет речь, догадаться не трудно. В последнее время это стало притчей во языцех.

Сегодня в Госдуму поступил законопроект № 1070437-7, согласно которому в состав Новогодних каникул входит 31 декабря. Но при этом оттуда уберут 8 января.

1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря — Новогодние каникулы.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР. Закон по их задумке должен вступить в силу с 2024 года.

В пояснительной записке отмечается, что 31 декабря все равно толком никто не работают. Люди трудятся в полсилы или берут отгулы или отпуск без содержания.

ЛДПР предлагает не менять общее число новогодних праздничных дней, а просто заменить 8 января на 31 декабря.

Таким образом, люди будут отдыхать с 31 декабря по 7 января.

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