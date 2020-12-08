Из ПФР звонят и хотят письменных пояснений. А сами письменное требование оформлять не хотят

Звонят из ПФР и требуют письменные пояснения по сотрудникам. По телефону. Письменные. На вопрос о письменном требовании отвечают, что, мол, не усложняйте, не будем мы всем запросы писать. Стоит реагировать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Мне повадились звонить сотрудники Пенсионного фонда и по телефону просить письменные пояснения. Диалог: Добрый день. По организации НКО предоставлены СЗВ-М, но нет СЗВ-ТД. По какой причине?

Потому как договоры ГПХ.

Пришлите нам пояснение в письменном виде по Петрову и Сидорову.

Сделайте официальный запрос, на что я должна ответить?

Вы обязаны пояснить, давайте не будем усложнять. Что мы всем запросы что ли писать будем. У кого-нибудь ещё есть такие шедевры? Отвечаете? Мы и правда обязаны?».

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Вот что в комментариях пишут:

«Нет, не обязаны. Будет запрос — будет ответ. Но, сдругой стороны легче и быстрее ответить словами чем писать ответы на запросы».

Кто-то пишет, что у них тоже НКО, и та же ситуация:

«У нас тоже НКО. Нам письмо-запрос прислали. Что на 2 человека не сдана СЗВ-М в октябре. Они у нас в июне и сентябре были на договоре подряда. Звонила, сказали прислать пояснялку и к ней копии договора подряда, акты и т.д.».

А кто-то советует готовый шаблон ответа:

«Шаблон ответа: „Я бы с радостью, но у моего директора принцип — отвечать только при наличии письменного запроса. Иначе мне прилетит. Так что напишите запрос или не ждите ответа“».

И напоследок такой вот обстоятельный комментарий:

«Мы получили письмо из нашего ПФР. В нем сказано, в частности, что „работники по договорам ГПХ должны были написать заявление на основной работе, но проговорить с ними надо УСТНО обязательно!!!!!“ Я люблю наше отделение ПФР и наших работников — они хорошие:-). Потому перезвонила в фонд по указанному телефону конкретному специалисту. И поговорили устно с работниками- оказалось, они не в курсе. Послали их в тот отдел кадров. Считаю, что каков вопрос- таков ответ: письменный- на письмо, устный-на звонок. И, кстати, на звонок я бы незнакомому человеку вообще ничего не рассказывала, откуда я знаю, кто это?».

Вообще, конечно, лучше письменный запрос выбить. По телефону вон наловчились кто угодно звонить от имени банков, или госорганов.