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Криптовалюту хотят признать имуществом для борьбы со взятками и хищениями

Глава СК Александр Бастрыкин предлагает признать цифровую валюту имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

«Признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения» — сказал Бастрыкин.

Цитата по «РИА Новости».

Недавно на «Клерке» писали, что Правительство внесло законопроект, в котором предлагалось признать цифровую валюту имуществом для целей налогообложения.

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