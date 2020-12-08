Криптовалюту хотят признать имуществом для борьбы со взятками и хищениями

Глава СК Александр Бастрыкин предлагает признать цифровую валюту имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
«Признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения» — сказал Бастрыкин.
Цитата по «РИА Новости».
Недавно на «Клерке» писали, что Правительство внесло законопроект, в котором предлагалось признать цифровую валюту имуществом для целей налогообложения.