Как поменять режим налогообложения на онлайн-кассе

Пользователи онлайн-касс на ЕНВД могут самостоятельно поменять режим налогообложения на своей кассе без посредников. Для этого ФНС запустила специальный сервис.

Достаточно выбрать свою модель кассы из выпадающего списка или начать вводить название кассы: сервис автоматически найдет модель по первым буквам. После выбора кассы сервис предложит скачать в формате .pdf инструкцию по настройке для этой модели.

Напомним, в связи с отменой ЕНВД с 2021 года все пользователи онлайн-касс на этой системе налогообложения обязаны изменить настройки кассы и выбрать другую модель налогообложения до 31 декабря этого года.

За выдачу чеков покупателям с неверно указанной системой налогообложения предусмотрена административная ответственность по ч.4 статьи 14.5 КоАП.

При этом пользователям онлайн-касс на ЕНВД с фискальным накопителем, срок действия ключа фискального признака которого составляет 36 месяцев, при переходе на общий режим налогообложения разрешается работать без изменения настроек до истечения срока действия такого ключа.