На новогоднюю премию в этом году надеются 37% опрошенных. А в том году ее получили 28%

37% россиян рассчитывают на новогоднюю премию в этом году. В прошлом году ее получили только 28%, а средний размер премии не превышал 15 000 рублей.

К таким результатам исследования прошел портал «Работа.ру», пишут «РБК».

Опрос проводился в декабре 2020 года среди жителей всех регионов России. Размер выборки составил более 5 тыс. респондентов для вопросов о получении премии в прошлом году и об ожиданиях на этот Новый год и более 1,4 тыс. — для других вопросов.

Из всех участников опроса в 2019-м новогоднюю премию получили 28%. Большинство жителей России (63%) в прошлом году получили премию меньше 15 тыс. руб., при этом 35% из них выплатили до 5 тыс. руб.

Премию от 15 тыс. до 50 тыс. руб. получили 16% опрошенных. Только 7% россиян дали новогоднюю премию в размере более 50 тыс. руб. 14% респондентов не раскрыли размеров полученной премии, но уточнили, что та равнялась их обычному заработку.

Размером предновогоднего поощрения остались недовольны 40% тех, кто его получил. В этом году на новогоднюю премию надеются 37% респондентов по сравнению с 28% в прошлом году.