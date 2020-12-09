Многодетным вместо земли предлагают выдавать деньги

Как известно семьям с тремя (и более) детьми положен бесплатный земельный участок.

На практике процесс выделения этих участков идет не так гладко.

В Госдуму внесен законопроект № 1070724-7, который предполагает что вместо земли будет выделяться компенсация в размере кадастровой стоимости участка.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

«Ситуация во многих регионах такая: либо на тебе боже, что нам не гоже, — положен вам земельный участок — получите вон там, 200 километров от города, в болоте, дорог нет, электричества нет, ничего нет, пожалуйста, мы закон исполняем. Есть и другая ситуация — участок хороший, дороги там есть, электричество есть, но у многодетной семьи нет денег для того, чтобы построить дом и они не могут воспользоваться участком», — прокомментировал лидер партии Сергей Миронов.

«В связи с этим наша фракция предложила следующее — многодетная семья может выбрать либо земельный участок, либо денежную компенсацию в размере кадастровой стоимости земельного участка. Многим бы сейчас эти деньги очень помогли», — добавил он.