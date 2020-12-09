За нарушения сроков оплаты по закупкам у малого бизнеса ввели штрафы

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение сроков оплаты договоров в сфере закупок, если договор заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства.

В КоАП теперь будет предусмотрена ответственность за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, в виде штрафа:

для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

У предприятий, которые не обладают большими оборотными средствами, каждый рубль на счету — это зарплаты сотрудников, налоги, погашение кредитов, покупка сырья. И несвоевременная оплата товаров или услуг по госконтракту может серьёзно отразиться на финансовом состоянии бизнеса вплоть до банкротства, считают в Госдуме.