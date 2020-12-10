ЦБ ограничил ряд операций для Qiwi банка

ЦБ ввел ограничения по некоторым операциям для Qiwi банка. В частности, ограничены платежи в пользу иностранных торговых компаний.

«ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов», — говорится в материалах компании.

По данным компании, проверка ЦБ РФ проходила с июля по декабрь 2020 года и касалась периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Действия регулятора носили плановый характер. В ходе проверки, сообщает Qiwi, выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся прежде всего требований к отчетности и ведению документации. По результатам проверки регулятор также наложил на кредитную организацию штраф в размере 11 млн рублей (около $150 тыс.).

«Мы считаем, что наложенные на нас ограничения в первую очередь обусловлены общими тенденциями к усилению киберезопасности и трансграничных платежей, которые мы проводим», — отметили в компании;

По материалам «ТАСС».