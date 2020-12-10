С мобильным приложением от ФНС открыть ИП можно всего за один день

ФНС обновила мобильное приложение «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» для платформ iOs и Android.

Новая версия позволяет предпринимателям без комиссий оплачивать долги по налогам и текущие начисления в режиме онлайн (в десктопной версии эта функция доступна с марта 2020 года).

С помощью мобильного приложения теперь можно зарегистрироваться в качестве ИП, нажав кнопку «Зарегистрироваться в качестве ИП» на основном экране приложения.

Пользователю не потребуется самому заполнять заявление. В приложении реализован удобный механизм формирования заявки с быстрым поиском нужных видов деятельности, а также возможностью подачи заявления о переходе на специальный налоговый режим.

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Для завершения процедуры регистрации и получения доступа к личному кабинету индивидуального предпринимателя необходимо один раз явиться в регистрирующий орган.

Преимущество регистрации с помощью мобильного приложения состоит в сокращении времени регистрации.

ИП может быть зарегистрирован уже на следующий рабочий день после подачи заявки.

При этом результат рассмотрения заявки будет направлен в тот же день на электронную почту заявителя.

Наряду с новым функционалом изменился графический интерфейс мобильного приложения.

В настоящее время более 62 % ИП являются пользователями Личного кабинета, сообщили в ФНС.

Напомним, в этом году новая версия сервиса «Личный кабинет ИП» была отмечена Премией Рунета.