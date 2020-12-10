Дворецкий будет владеть Юрклубом

По эксклюзивной информации, интернет-ресурсом «ЮрКлуб» теперь будет владеть ИП Дворецкий Владимир Ричардович.

Он зарегистрирован 26 января 2016 года в Москве. Основной код по ОКВЭД — деятельность в области права.

На «Клерке» уже несколько раз писали о продаже ЮрКлуба. В первый раз это было в 2011 году, когда его объединили с казахским ЮрКлубом. А второй раз — в начале лета 2020 года, когда Аркадий Берещук, основатель и главный администратор ресурса продал его и уехал жить в деревню.

Поскольку «ЮрКлуб» — это не только сайт, но и некоммерческое партнерство, мы решили немного покопать. В журнале «Дело НС» за февраль 2011 года упоминался Дворецкий Владимир Ричардович, и среди его регалий — что он партнер Некоммерческого партнерства «Виртуальный клуб Юристов».

О котором, кстати, до сих пор висит упоминание на сайте ЮрКлуба.

НП «Виртуальный клуб юристов», ИНН 5902141961 исключено из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа 20 октября 2014 года. За несдачу отчетности 12 месяцев подряд.

Смотрим, кто владеет доменом. А доменом владеет казахская компания ТОО «BestProfi». Они же владеют справочной правовой системой «ЮрКлуб».