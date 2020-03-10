Основатель «Юрклуба» продал бизнес ради экологии и коз. Почему затух самый известный юрфорум

Еще 9 лет назад «Клерк» писал про расширение «Юрклуба» – известного на тот момент сетевого ресурса для юристов. Проект продали казахстанским инвесторам и собирались развивать. Недавно мы наткнулись на то интервью Аркадия Берещука, основателя, а также админа сайта, отыскали его в деревне и задали несколько вопросов о его судьбе. Он был лаконичен, но, кажется, достаточно искреннен. Для всех мастодонтов, которые застали «Юрклуб» живым…

– Аркадий, «Клерк» читают, в том числе, люди, которые в 2011 – году событий, с которых мы начнем, еще учились в школе/университете. Расскажите для них, что за «ЮрКлуб» был тогда такой? Это было явление?

– Не знаю, есть ли смысл объяснять вчерашним школьникам, что такое был «ЮрКлуб». Площадка для обмена опытом на безвозмездной основе, вот как все это задумывалось, и примерно так и работало. Люди делились опытом, помогали друг другу, знакомились, встречались в реале, создавали на базе этих знакомств, кто фирмы, кто семьи... Весело было.

– С чем сегодняшним для ясности можно «ЮрКлуб» сравнить?

– С чем сравнить из того, что есть сейчас — не знаю, возможно, с каким-то из сообществ, существующих вокруг сайтов.

– Итак, конец 2011 года, Вы – отец-основатель и администратор, рассказываете в интервью про свежую кровь, инвестиции, развитие. Мне же в 2020 коротко и цинично поясняют: продал и уехал в деревню. Так что в итоге произошло с клубом, с вами? Вы его все-таки продали с потрохами, и отошли от дел? За дорого?

– Мне предложили продать «ЮрКлуб», я все взвесил и за дорого продал. Отошел от всех дел, связанных с юриспруденцией и уехал в деревню.

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– Сайт «ЮрКлуба» можно отыскать и сейчас: старый дизайн, лента новостей не обновляется, висят публикации про овальные бельгийские ковры в интерьере и аренду лимузина, но жив форум. Вы сейчас следите за сайтом? Имеете к нему какое-либо отношение?

– Я продолжаю администрировать сайт, решаю технические проблемы, осуществляю поддержку пользователей.

– А сколько человек осталось из той массы читателей, которая сложилась к 2011 году?

– По статистике, число посетителей форума упало в 2 раза. Мне кажется, что это тенденция у всех форумов, в том числе и поэтому я его продал.

– В интервью идет речь про то ли продажу, то ли объединение, причем вроде как неполное с казахстанским аналогом. Если гуглить казахов, выплывает интересный живой проект для юристов. Получается, там проект цветет, а России совсем сдулся? Но ведь заявлялся не такой сценарий…

– Да, планировалось, что будет какое-то объединение, пойдет развитие «ЮрКлуба», но что-то не пошло.

Деталей я не знаю, могу только догадываться о причинах застоя.

– Вы искренне говорили о ценности личных отношений, которые завязались в «ЮрКлубе». Общаетесь с кем-либо из форумчан до их пор?

– Да, общаюсь, мы встречаемся, в основном у меня в деревне, но с каждым годом все реже. Разные интересы, видимо.

– В открытых источниках этапы вашей карьеры можно проследить максимум до 2013 года. Я вижу фото в деревне и подпись в Facebook: хозяин в Верхний сад, деревенский советник фирмы. Проясните, чем вы сейчас все-таки занимаетесь? Что-то развиваете, обдумываете новые проекты?

– Так нет у меня сейчас никакой карьеры. Коз вон дою, сыр делаю, детей пытаюсь вырастить людьми, столярничаю, борюсь со своими грехами. Так и живем.

– У вас борода, у вас кони, деревянные подковы и кровати – складывается собирательный образ русского помещика…

– Я не знаю, кто это — русский помещик. Но вряд ли это я.

– И все-таки, Вы перегорели, сменились ценности? Что могло измениться, чтобы человек с крутой карьерой искал размеренной деревенской жизни?

– Крутой карьеры у меня не было – просто был известен в узких кругах.

Юриспруденция меня перестала привлекать достаточно давно, а в деревню я уехал не столько за размеренной жизнью, сколько за экологией, природой и возможностью заниматься тем, что мне нравится.

– Следите ли вы сейчас за новостным фоном, политикой, юридической практикой ? Кого читаете? На кого подписаны?

– Подписан на группы по своим интересам – православие, столярка, козы, птицы, местные региональные группы. За новостями особо не слежу, политикой не интересуюсь, юридической практикой тем более. О происходящем в мире узнаю от знакомых, из лент новостей Facebook и Вконтакте, на новостные ресурсы заглядываю несколько раз в год.