Внесут поправки в ТК против манипуляций со срочными трудовыми договорами

В ходе приема граждан к Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву обратились с проблемой перезаключения с сотрудниками вузов срочных трудовых договоров.

Зачастую их перезаключают из года в год и люди постоянно находятся «в подвешенном» состоянии.

Дмитрий Медведев согласился с тем, что проблема существует — и не только для преподавателей, но и для представителей творческих специальностей.

«В целом законодательство нужно настроить на то, что если мы видим совокупность срочных трудовых договоров, которые регулярно продляются, это должно стать в какой-то момент основанием для того, чтобы перейти к договору, заключенному на неопределенный срок, то есть бессрочному договору», — заявил политик.

По его словам, эта позиция подтверждается и решением пленума Верховного суда.

«Давайте подумаем, каким образом сформулировать эти предложения в Трудовой кодекс. Полагаю правильным поручить нашим коллегам из фракции „Единой России“ в Госдуме вместе с коллегами из министерства труда и другими коллегами проработать эти изменения для того, чтобы исключить манипуляции и злоупотребления срочным трудовым договором», — сказал Дмитрий Медведев.