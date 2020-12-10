Дмитрий Медведев предложил переоформлять банковские карты пенсионеров дистанционно

Карты, на которые перечисляют пенсию, можно переоформлять дистанционно, а все необходимые для этого документы пожилые люди могли бы заполнять дома. Такое предложение высказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе сегодняшнего приема граждан.

Для коммерческих банков такой шаг — социальная миссия, отметил Дмитрий Медведев.

«Это было бы абсолютно справедливо. Для этого нужно принять ряд нормативных решений. Я думаю, что „Единой России“ можно было бы этим вопросом заняться», — сказал он.

Председатель партии напомнил, что до 1 июля Банк России разрешал пользоваться просроченными картами — это было необходимо в условиях пандемии.

«Единая Россия» намерена обратиться в ЦБ и предложить два варианта:

1) ЦБ продлевает использование просроченных карт

2) Коммерческие банки будут переоформлять карты дистанционно — такую рекомендацию ЦБ может вполне дать.

Доставлять такие карты после оформления могут, в том числе, волонтеры.